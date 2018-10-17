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Yaşam

Yiyecek bulamayan domuzlar Bodrum'da kent merkezine indi

Vatandaşlar caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı

17 Ekim 2018 16:32

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü ilçe merkezinde tedirginliğe yol açtı.

Konacık Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda görülen 30'a yakın yaban domuzu, karayolu kenarından şehir merkezine doğru hareket etti. Domuzların, çevredeki bazı süpermarketlerle evlerin bulunduğu alanlarda ve araçların etrafında yiyecek aradığını görenler tedirgin oldu.

Bazı kişiler, caddede toplu dolaşan domuzları evlerinden getirdikleri yiyeceklerle beslemeye çalıştı. Domuzlar bir süre sonra arazide gözden kayboldu. 

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