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Yaşam

Yiyecek arayan ayı eve girdi

ABD'nin Colorado eyaletinde aç kalan ayı eve girdi

06 Temmuz 2017 13:10

ABD'nin Colorado eyaletinde aç kalan ayı eve girdi.

"Colorado Springs" gazetesi, ayının ev sahibi üst katta uyuduğu sırada eve girdiğini ve altı saat geçirdiği mutfağın altını üstüne getirdiğini yazdı.

Güvenlik kamerası görüntüleri, arka ayakları üzerinde duran ayının, buzdolabın kapağını kolaylıkla açtığını gösterdi.

Ev sahibinin uyandıktan sonra ihbarda bulunması üzerine harekete geçen vahşi yaşam yetkilileri ayıyı vurarak öldürdü.

Colorado Parklar ve Vahşi Yaşam yetkilileri, güvenlik kamerası kayıtlarından ayının geçen ay da başka bir evden dondurma ve çikolata aşırdığını tespit ettiklerini söyledi.

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