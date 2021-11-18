'Yiyebildiğin kadar ye' temalı restoranda çok yemek yediği için kovuldu; "O her geldiğinde para kaybediyoruz"

Çinli bir yemek kanalı sahibi, “yiyebildiğin kadar ye” konseptli bir ızgara restoranından fazla yediği için kovulduğunu söyledi.

Hunan TV’ye konuşan “Mr. Kang” olarak bilinen yemek kanalı sahibi, “yiyebildiğin kadar ye” konseptli restorana girişinin yasaklandığını söyledi.

Mr. Kang, restorana bir gidişinde 1.5 kilo domuz eti, daha sonraki gidişlerinde de 3.5 ve 4 kilo domuz eti yediğini söyledi.

Mr. Kang, “Restoran çok yiyen insanlara karşı ayrımcı davranıyor” dedi.

Restoran sahibi ise, çok fazla yiyen müşteriyle ilgili “O her geldiğinde para kaybediyorum” dedi.

Çin’de gıda israfına neden olduğu gerekçesiyle yemek yeme kanallarına karşı bir mücadele başlatılmıştı.