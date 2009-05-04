Yırtık önlükle eğitim

Tosunpınar Köyü'nün dışındaki, 62’si kız 114 öğrencinin eğitim gördüğü ilköğretim okuluna öğrencilerin bir kısmı yırtık önlük ve ayakkabıyla geliyor. Köyde geçimlerini genellikle tarım ve köy koruculuğu yaparak sağlayan aileler, maddi durumlarının iyi olmaması nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamazken, okula yırtık önlükleriyle gelen öğrencilerden Çetin Üçmen, “Babamdan önlük almasını istedim ama önümüzdeki yıl alacağını söyledi” dedi.Babasının koruculuk yaptığı söyleyen 8 yaşındaki bir diğer öğrenci Furkan Çıtanak ise 10 kardeş olduklarından dolayı babasının kendisine önlük alamadığını belirtti.İlköğretim okulunda görev yapan öğretmenler Selde Doğan, Berin Karyağdı, İmran Ava ve Merak Bağ ise öğrencilerin durumlarına kendilerinin de üzüldüğünü dile getirdi. Öğretmenler, çocukların durumlarını ailelerine anlattıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını belirterek, “Bir velimizin iki eşinden tam 20 çocuğu var” dedi.Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozyıl ise yırtık önlüklerle okula gelen öğrencilerin durumunu öğrendiğinde üzüldüğünü söyledi. Bozyıl, “Ancak bu çocukların bazılarının aile durumları iyi sanırım bu durum ilgisizlikten kaynaklanıyor. Yırtık önlüklü çocukları tespit ederek, gelecek yıl için kendilerine gereken desteği sağlayacağız” diye konuştu.