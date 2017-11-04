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Dünya

“Yırtık kot giyen kızlara tecavüz etmek vatan görevidir” diyen avukata yargı yolu gözüktü

"onu taciz etmek ise milli görevdir"

04 Kasım 2017 16:40

Çeviri: Gonca Tokyol

Yırtık kot giyen kadınlara cinsel tacizde bulunulması ve tecavüz edilmesinin ‘vatan görevi’ olduğunu savunan Mısırlı avukat Nabih Al-Walsh’ın açıklamalar, Ulusal Kadın Konseyi tarafından ülkenin önde gelen savcılarından birine bildirildi. Walsh’ın yasal yaptırımlarla karşı karşıya olduğu ifade edildi. 

“Sırtının yarısı gözüken bir kızın sokaktan aşağı doğru yürüdüğünü görmekten mutlu oluyor musunuz? Bence bir kız böyle yürüdüğünde onu taciz etmek vatanseverlik görevidir, onu taciz etmek ise milli görevdir” ifadelerini kullanan Al-Walsh’un katıldığı programın yayınlandığı Al-Assema televizyon kanalıyla ilgili de suç duyurusunda bulunulacağını kaydeden Ulusal Kadın Konseyi üyesi Nada Draz, “Konseyimizin tüm üyeleri, tecavüz ve cinsel tacizi destekleyen bu açıklamayı kınamaktadır” dedi. 

Ulusal Kadın Konseyi tarafından yargıya havale edilen Al-Walsh, ekim ayında da katıldığı bir televizyon programında Mısır’ın liberal din adamlarından birini ‘kafir’ ilan etmişti. Al-Walsh’ın ifadelerinin ardından tansiyon yükselirken, program stüdyoda sandalye ve ayakkabıların havada uçmasının ardından sona ermişti. Muhafazakar avukatın ‘kafirlikle’ itham ettiği Şeyh Raşid, kadınların başörtü takmasına gerek olmadığını savunan İslam yorumuyla biliniyor.

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