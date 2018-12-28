Yırtık halı mahkemelik oldu

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de temizlenmesi için firmaya verdiği halının yıkandıktan sonra yırtıldığını öne süren İ.Y., işletme sahibini mahkemeye verdi. 2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'ne getirilen halı açılarak bilirkişi ve hakim tarafından incelendi, işletmeci Ö.E.\'nin halı sahibi İ.Y.\'ye halı yıkama bedeli olan 138 lirayı geri vermesine hükmedildi.

Edirne\'de yaşayan İ.Y., kirlenen halılarını temizlenmesi için halı yıkama firmasına verdi. İ.Y., yıkanıp geri getirilen halılarından birinin yırtıldığını fark edince Edirne Tüketici Hakları Hakem Heyeti\'ne başvurdu. Ancak İ.Y.\'nin yaptığı başvuru kabul edilmedi. Bunun üzerine İ.Y., konuyu mahkemeye taşıdı. Avukatı aracılığıyla Edirne 2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde dava açan İ.Y., işletmeci Ö.E.\'den halı ücretinin ödenmesini istedi.

2\'nci Asliye Hukuk Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına İ.Y. ve işletmeci Ö.E. ile avukatları katıldı. Evde kirlenen halılarını her zaman verdiği firmaya yıkanması için teslim ettiğini ancak halılardan birinin yırtık olarak geri getirildiğini öne süren İ.Y., \"Evde hastam olduğu için halılarım kirlendi ve aynı firmaya yıkanması için verdim. Halılardan birini poşetten çıkardığımda yırtık olduğunu görünce şoka girdim. Ben emek vererek aldığım halının parasını istiyorum. Hemen firmayı aradım, bana \'Size yırtılma olabileceğini söylemiştik\' dediler. Oysa ki hiçbir şekilde bana bilgi veren olmadı\" dedi.

İşletme sahibi Ö.E. ise halıda açılma olabileceğini İ.Y.\'ye söylediklerini iddia etti. Karşılıklı ifadelerin ardından yıkanma sırasında yırtıldığı öne sürülen halı duruşma salonuna getirildi. Halı, mahkemenin belirlediği bilirkişi tarafından incelendi. Bilirkişi halının yıkanma sürecinde ağır bir kimyasalın kullanılmadığı kanısına vardığını kaydederek, \"Eğer halıda herhangi bir kimyasal kullanılsaydı, davalının dediği gibi bir bozulma meydan gelirdi. Halıda eskiden kalma bir leke olması nedeniyle her yıkamada bir kimyasala veya şampuana maruz kalmış ve o bölge lekenin verdiği zarardan dolayı yumuşamıştır. Yine bu leke, evde bir kimyasalın dökülmesi sonucu da oluşmuş olabilir\" diye görüş belirtti.

Mahkeme, duruşma salonunda bilirkişi incelemesinin ardından halıyı yıkayan işletme sahibi Ö.E.\'nin, davacı İ.Y.\'ye \'halı yıkama bedeli\' olarak alınan 138 lirayı geri vermesine hükmetti.