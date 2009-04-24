Yırtık ayakkabıyla 23 nisan

Van merkeze bağlı Ortanca Köyü İlköğretim okulunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinlikte, şarkıcı Hadise'nin 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde yırtık ayakkabıları ile dans eden kız öğrenci yürek burktu.



Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Van merkeze bağlı Ortanca köyünde çocukların sergilediği gösterilerle kutlandı. Van’a 80 kilometre uzaklıktaki 380 haneli, 650 öğrencisi, 20 öğretmeni bulunan Ortanca Köyü İlökğretim Okulu’nda, 23 Nisan kapsamında değişik

etkinlikler gerçekleştirildi. Köy okuluna giden çocukların birbirinden renkli gösterileri, köy halkının büyük beğenisini topladı.



Türkiye’nin birçok yöresine ait halk danslarını sergileyen çocukların, özellikle sıra gecesi, Romen oyunu ve kolbastı gösterisi büyük alkış topladı. Okul Müdürü Rukiye Yeşiltepe, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı için okuldaki öğretmenlerin iki aydır yoğun bir çalışma yürüttüğünü söyledi.



Çocukların iki ayda güzel bir çalışma ortaya koyduğunu ifade eden Yeşiltepe, "Bizim amacımız, köyde olmalarına rağmen bu çocukların da bu etkinlikleri yapabileceğini göstermekti. Bugün bunu, biz ve köy halkı birlikte görmüş olduk" dedi.



Köy halkının etkinliğe ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu anlatan Yeşiltepe, "Bugün çocukların günüydü. Biz de bugünü çocuklarla ve aileleriyle köydeki vatandaşlarla birlikte güzel şekilde kutlamaya çalıştık. Umarım çocuklarımız bu etkinliklerle mutlu olmuştur" diye konuştu. (DHA-AA)





