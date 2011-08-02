YİRMİÜÇ ON

Yarı kurgu bir roman olan “Yirmiüç On”u gerçekle ilişkilendirmek tamamen okurun kendi hayal dünyasına bırakılmış.





Elif Seba, romanın ana kahramanı ve rakamlar onun için çok özel anlamlar taşıyor. Günlük kararlarını hatta hayatını rakamlara yüklediği çeşitli anlamlara göre yaşarken, aynı zamanda temizlik takıntısı da onun yaşamla olan mücadelesine olumsuzluklar getiriyor.

Romanın hemen ilk bölümlerinde konunun aslında obsesyondan çok daha farklı olduğu anlaşılıyor ve bir anda herkes için soluksuz bir macera başlıyor.

Elif çevresindeki tehlikeyi fark edip, peşindeki insanları şaşırtacak stratejilerle üzerine oyun oynanan kişi olmaktan çıkıp oyunun yöneticisi haline geliyor. Din fanatizmini örnek olarak işleyen romanda, insanlar iyi ile kötü arasında kolayca geçişler yaşayabiliyorlar. “Yirmiüç On” da karşıt grupların aslında ortak çıkarlar söz konusu olduğu anda ne kadar birbirine benzediği ve fanatizmin insanlara ne denli büyük zararlar verebileceğinin de altı çiziliyor.

İstanbul, Lizbon ve Paris’te birbirini nefes nefese takip eden olaylar, merak uyandırıcı bir anlatım ve sürükleyici bir kurgu ile Elif’i gerçek kimliğine adım adım yaklaştırıyor.

Dahi bir kadın, gizli bir formül, büyük hırslar ve sürpriz ama sabırsızlıkla devamını bekleten bir son…

LEYLA ZERGER HAKKINDA

Leyla Zerger 1970 yılında dünyaya gelmiş. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken öğrencilik hayatında her sınıfın en iyi kompozisyonlarını yazmış. O yıllarda bol bol şiir ve şarkı sözü, ısmarlama metinler derken yazmanın kendisi için taşıdığı büyük anlamı ve ruhunu nasıl beslediğini keşfetmiş.

Türk Hava Yolları, Birleşmiş Milletler ve Türk Haberler Ajansı’nda yani, İstanbul ve Ankara’da çalışıp hem özgeçmişine eklediği tecrübeleri hem de özel hayatına kazandırdığı anılarını oluşturmuş.

Leyla ZERGER son 10 yıldır, uluslararası bir şirkette “Bölge İş Geliştirme Müdürü” olarak çalışıyor. Ayrıca çalıştığı şirkette, şirket içi eğitimi ile başlayan tiyatro çalışmalarında yer almış. 3 yıldır şirket çalışanları olarak ‘Lüküs Hayat’ ‘Oyun Karıştı’ ve en son geçen aralık ayında ‘Keşanlı Ali’yi sahnelemişler. Her oyunları yaklaşık 1.500 kişi tarafından izlenmiş ve övgüler almış.

Şu anda ise Leyla Zerger ‘Yirmiüç On 2012’yi yazıyor. İlk romanın devamı niteliğinde olan bu çalışma, bu kez İstanbul, Barselona ve Singapur’da yaşanan büyük maceranın sonunda, okuyucunun aklında kalan soruların cevaplanmasını sağlayacak.