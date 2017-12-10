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Medya

Yirmi4.com güçlü kalemleriyle yayına hayatına başladı

Metin Uca, Tolga Çandar, Çelik, Ezel Akay’ın da yer aldığı pek çok ünlü isim de yirmi4.com'da

10 Aralık 2017 22:37

Genel yayın yönetmenliğini, Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı Göksel Bozkurt'un yaptığı yirmi4.com haber sitesi yayın hayatına başladı.

Ankara merkezli Yirmi4.com siyasi parti genel merkezleri, parlamentodan haberleri, pere arkası ve özel haberleriyle nabız tutmayı amaçlıyor.

Kanal D'nin eski Ankara Temsilcisi Erhan Karadağ, spor yazarlarının etkili ismi Erkut Tekin, eski PMD Başkanı gazeteci Hıdır Göktaş; gazeteci, sunucu, oyuncu, programcı, yapımcı ve yazar olarak çalışmalarını sürdüren Metin Uca, Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Başkanlarından gazeteci Rahmi Yıldırım, Almanya’dan gazeteci Süheyla Kaplan, RS FM’de program yapan Yavuz Oğhan da, Yirmi4.com'da yazacak. Cumhuriyet Gazetesi emekli muhabiri Türey Köse de, yazılarıyla yer alıyor.

Yirmi4.com'un yazar kadrosunda sanatçı Çelik, yapımcı ve yönetmen  bol ödüllü sinemacı Ezel Akay,  CHP eski milletvekili, halk müziği sanatçısı Tolga Çandar, Ortadoğu uzmanı, Erdoğan’ın Suriye Savaşı kitabının yazarı Hamide Yiğit, kişisel gelişim yazılarıyla psikolojik danışman Mehtap Kayaoğlu ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Ankara Temsilcisi Pelin Sayılgan hayvan hakları yazıları ile yirmi4’te olacak.

ETİKETLER

yirmi4 comMetin UcaTolga ÇandarÇelikEzel Akay

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