Yırca'dan Bozcaada'ya binlerce kişi, doğa için Kadıköy'de toplandı

Kadıköy'de düzenlenen 'Marmara Kent Ve Doğa Mitingi'ne binlerce kişi katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP milletvekili Sabahat Tuncel ile CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Eyidoğan da mitinge destek verdi.

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'nın çağrısıyla Marmara Bölgesinden gelen çevrecileri bir araya getiren "Marmara Kent ve Doğa Mitingi’ne binlerce kişi katıldı. Kadıköy Bahariye Caddesi'nde bulunan Süreyya Operası önünde toplanan gruplar hazırladıkları çevre temalı pankart ve flamalarla Altıyol'a kadar yürüdü. Doğan Haber Ajansı’ndan Ezgi Çapa ve Ünsal Çakın’ın haberine göre, polis barikatı ile önü kesilen grubun Kadıköy Meydanı'na inmesine izin verilmedi. Valiliğin Kadıköy Meydanı’nda yapılmasına izin vermediği miting, Boğa Heykeli önünde yapılan açıklamalarla son buldu. Burada dağılan gruplardan bazılarının Yoğurtçu Parkı'na doğru yürüyüş yaptı.

Yırca'dan Bozcaada'ya…

Marmara Bölgesi’nin farklı yerlerinden gelen çok sayıda mahalle ve kent savunma derneklerine HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, HDP milletvekili Sabahat Tuncel ile CHP Milletvekilleri Mahmut Tanal, Melda Onur, Kadir Gökmen Öğüt, Haluk Eyidoğan de destek verdi. HDP ve CHP’li vekiller aynı pankart arkasında çevre sloganları eşliğinde birlikte yürüdü.