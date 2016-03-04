Yırca’da zeytin ağaçları için direnen köylüleri döven özel güvenlikçilere 10 yıla kadar hapis cezası istendi

Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Yırca Mahallesi’nde, termik santral yapılması amacıyla 6 bin 666 zeytin ağacının söküldüğü gece kendilerine direnen 4 kişiyi tartaklayıp, bir yerde zorla tutukları iddiasıyla 4 özel güvenlik görevlisi hakkında dava açıldı. Özel güvenlikçilerin, ’hürriyeti yoksun kılma ve basit yaralama" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları öğrenildi.

DHA'dan Taylan Yıldırım'ın haberine göre, Yırca’da termik santral yapmak isteyen Kolin Grubu, 7 Kasım 2014 tarihinde, Bakanlar Kurulu’nun acele kamulaştırma kararından sonra bölgeye özel güvenlik ekipleriyle iş makinalarını gönderdi. Özel güvenlik görevlileri kendilerine direnen köylüleri tartaklayıp engelledi. İş makinaları da 6 bin 666 zeytin ağacını köklerinden çıkardı. Köylülerin direnişinin sürdüğü sırada Danıştay, Bakanlar Kurulu’nun kararını esastan iptal etti. Karar Yırca Köylüleri sevince boğdu.

Termik santral olmadı ama cezasız kalmadı

Zeytinlerini söküldüğü sırada yaşanan arbede sonrasında köylülerden bazıları yaralandı, bazıları da zorla bir yerde tutuldu. Bu gelişmeler sonrasında köylülerin şikayeti üzerine harekete geçen savcılık Mehmet Öksüz, Kamile Çiftçi, Ulaş Yavuz ve Kerem Özkılıç’ı, tartaklayıp zorla bir yerde tutukları gerekçesiyle özel güvenlik görevlileri Hüseyin Sinan K., Engin E., Barış A., Ali B. hakkında iddianame hazırladı.

Zeytin ağaçlarının kesilmesine engel olmak isteyen köylüler ve protestoculara biber gazı ile müdahale edilmişti. Bazı vatandaşlar ise kelepçelenmişti.

Soma 2’nci Asliye Ceza mahkemesinin iddianameye kabul etmesinin ardından 4 özel güvenlik görevlisi, ’hürriyeti yoksun kılma ve basit yaralama’ suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaya başladı. Mahkeme olayların olduğu arazide bugün de keşif yapılmasına karar verdi. Keşifte tarafların bir araya gelip olayı anlatacakları açıklandı.