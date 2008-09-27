‘Yıpranma Hakkı’na yeni düzenleneme

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve gelecek ay başından itibaren yürürlüğe girecek ''Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulamasının Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'', Resmi Gazete'de yayımlandı.



Yönetmelik, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na tabi iş yeri, işveren, kamu idareleri ve sigortalılar açısından fiili hizmet süresi zammı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor.



Yeni düzenlemeyle gazeteciler, matbaa işçileri, gemi adamları, uçuş personeli, kaynakçı, şeker sanayi çalışanları, posta dağıtıcısı gibi meslek gruplarının yıpranma hakkı kalkacak.



Yönetmeliğe göre, kapsamdaki iş ve iş yerleri ile sigortalılara eklenecek prim gün sayıları şöyle:



-Kurşun ve arsenik işleri: 60



-Kurşun izabe fırınlarının teksif odalarında biriken kuru tozları kaldırma işlerinde çalışanlar: 90



-Cam fabrika ve atölyeleri: 60



-Cıva üretimi işleri sanayii: 90



-Çimento fabrikaları: 60



-Kok fabrikalarıyla termik santraller: 60



-Alüminyum fabrikaları: 60



-Demir ve çelik fabrikaları: 90



-Döküm fabrikaları: 60



-Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler: 90



-Yer altı işleri: 180



-Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler: 90



-Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler: 60/90



-Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar 90



-Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatı: 90



-İtfaiye veya yangın söndürme işleri: 60



Sigortalıların fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmeleri için belirtilen iş yeri ve işlerde fiilen çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalmaları ve bu sürelere ait çalışılan prim ödeme gün sayıları ile kanunda belirtilen prim tutarlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor.





