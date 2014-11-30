Yine yeniden göçmen referandumu



Referandum, Ecopop adlı sivil toplum kuruluşu tarafından organize edilen halk inisiyatifinin girişimi üzerine gündeme geldi. Oylanacak yasa tasarısı yıllık göçü nüfusun yüzde 0,2'si ile sınırlandırmayı öngörüyor. Buna göre ülkeye yılda en fazla 16 bin kişi göç edebilecek. Halihazırda ise her yıl ülkeye ortalama 80 bin kişi dışarıdan göç ediyor.

Tasarı İsviçre Halk Partisi'nin (SVP) şubat ayında küçük bir farkla kabul edilen düzenlemesinden daha katı nitelik taşıyor. Her iki düzenleme de İsviçre'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı anlaşmalara aykırı.

İsviçreliler bugün ayrıca merkez bankasının Euro ve Dolar yerine daha fazla altın rezervi tutmasını öngören tasarıyı da oylayacak. Tasarının kabul edilmesi halinde İsviçre Ulusal Bankası (SNB) yaklaşık 1000 tonluk altın stoğunu üç katına çıkarmak ve bu miktarın altına düşmemekle yükümlü kılınacak. Bunun da bankanın hareket alanını kısıtlayacağı belirtiliyor. Bankanın bu durumda üç yıldan uzun süredir yürürlükte olan 1,20 Franklık Euro kuru alt sınırını koruyamayacağı belirtiliyor.

Halk, üçüncü olarak da zengin yabancılar için İsviçre'de varolan vergi imtiyazlarının kaldırılıp kaldırılmayacağını oylayacak. Vergi kolaylığından yararlanmak üzere İsviçre'ye 5 bin 500 milyoner geliyor. Milyonerlerin vergileri, kazançları üzerinden değil İsviçre'deki geçim harcamaları üzerinden hesaplanıyor. Birçok İsviçreli vergi imtiyazının kaldırılması halinde zenginlerin ülkeyi terk etmesinden ve bu nedenle kazançlarının düşmesinden endişeli.