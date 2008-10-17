Yine yarışma yine rezalet

Daha önce Kemer'de iki defa düzenlenen ve büyük tepki çeken çocuk güzellik yarışmalarının ardından, bu defa çocuklar Kemer'e bağlı Tekirova Beldesi'nde yeteneklerini sergilemek için podyuma çıktı.



Çocukların kıyafetleri, görüntüleri ve makyajları yine olay yaratacak cinstendi.



Yarışmada ayrıca 23.00'e kadar süren yetenek yarışmasında sahneye çıkmak için bekleyen bazı çocuklar uyuyakaldı.



Ukrayna Çocuk Yardım ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen '2'inci Uluslararası Çocuk Yetenek Yarışması'nda podyuma 20 Ukraynalı, 5 Türk çocuk çıktı. Kaplan Otel'de düzenlenen yarışmada yaşları 6 ile 16 arasında değişen çocuklar, dans, defile, şarkı ve şiir dallarında yeteneklerini sergiledi. Jüri üyeleri arasında Moskova'nın ünlü şarkıcısı Nikolai



Vasileyev, dansçı Sabrina Dembrovska gibi isimler yer aldı.



Ukrayna'nın ulusal kanalları OTV ve Kievskaya ile Kiev'in yerel kanalı TRK'nin de takip ettiği yarışma öncesi sahneye çıkan organizatör Liliya Shekhanina, yarışmanın Ukrayna Başbakanı Viktor Yuşenko'nun ve Ukrayna Turizm Bakanlığı'nın desteği ile gerçekleştirildiğini söyledi. Saat 19.00'da başlayan ve 23.00'te sona eren yarışma sırasında Ukraynalı küçük yarışmacılardan biri oryantal şov yaparken, diğer çocuklar dans, şarkı, şiir ve mankenlik becerilerini sergiledi. Sahneye çıkmak için beklerken uyuyakalan çocuklar, saatler ilerledikçe zor anlar yaşadı. Yarışmanın sonunda katılımcıların tamamına çeşitli hediye ve ödüller dağıtıldı.



