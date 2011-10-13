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Yaşam

Yine yağış geliyor

Türkiye, yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

13 Ekim 2011 03:00

T24 - Türkiye, yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisine girecek.

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınam bilgiye göre, geçen hafta sonundan bu yana yurdu etkileyen yağışlı hava kütlesi bugün de yurdun kuzeydoğu bölgelerinde etkili olduktan sonra ülkeyi terk edecek.   

Yine yağış geliyorYurdun kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisine girmesi bekleniyor.

Bu nedenle yarın Trakya, Marmara, Karadeniz ile Eskişehir, Kütahya ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın kuzeydoğu kesimleriyle Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması, rüzgarın da Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

Bu hava kütlesinin, hafta sonunda da yurdun kuzey bölgelerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.





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