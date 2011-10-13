Yine yağış geliyor

T24

Yurdun kuzeybatı kesimlerinin gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava kütlesinin etkisine girmesi bekleniyor.Bu nedenle yarın Trakya, Marmara, Karadeniz ile Eskişehir, Kütahya ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların Marmara'nın kuzeydoğu kesimleriyle Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli olması, rüzgarın da Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.Bu hava kütlesinin, hafta sonunda da yurdun kuzey bölgelerinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.