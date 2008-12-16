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Yaşam

Yine yağış dalgası

Bayramdan sonra etkisini kaybeden yağışlı hava Türkiye’nin batısını yeniden etkisi altına alacak.

16 Aralık 2008 02:00

Bayramdan sonra etkisini kaybeden yağışlı hava Türkiye’nin batısını yeniden etkisi altına alacak.

Devlet Meteoroloji İşleri’nden alınan bilgiye göre, Marmara Bölgesi’nde bugün ve yarın sıcaklık artarak 20 dereceye yaklaşacak. Ancak yarın akşam önce Trakya ve Çanakkale çevresi, ardından bölge geneli yağışlı havanın etkisine girecek.

Yarın yurt genelinde hava parçalı bulutlu, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da sis etkili olacak. Perşembe günü Marmara’da yağış var, sıcaklık da azalacak. Yağışlı hava Batı Karadeniz ve Akdeniz’in batısında da etkili olacak. Diğer bölgeler parçalı bulutlu geçecek. Sis Doğu Anadolu’da devam edecek.

Cuma günü yağış Marmara ve Ege’nin batısına doğru kayarken, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’da çok bulutlu bir hava görülecek. Yağışlar Doğu Karadeniz’de yağmur, Doğu Anadolu’nun batısında ise kar şeklinde kendini gösterecek. Sis üçüncü gün de bölgede etkisini sürdürecek.

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