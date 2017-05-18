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Yaşam

Yine turist taşıyan midibüs, yine kaza; 16'sı Rus 18 kişi yaralandı!

Kaza Muğla-Denizli Karayolu'nda meydana geldi

18 Mayıs 2017 13:36

Muğla-Denizli karayolunda, içinde Rus turistlerin bulunduğu midibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre, ikisi Türk, 18 kişi yaralandı.
Anneler Günü için Muğla'ya giden midibüs aşırı hızla girdiği virajı dönemeyip şarampolden aşağı yuvarlanmıştı. Kazada 22'si kadın 24 kişi hayatını kaybetmişti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Cavit Akgün'ün haberine göre, kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Muğla- Denizli Karayolu Yaylasöğüt Mevkii’nde meydana geldi.  Geçen Cumartesi günü 24 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı midibüs kazasından sonra bir kaza daha Muğla’da endişeye yol açtı.

Bodrum’dan aldığı Rus turistleri Denizli’nin travertenleriyle ünlü Pamukkale İlçesi’ne götüren Tamer Güngör yönetimindeki, 45 HD 0924 plakalı midibüs, yolun sağ tarafından şarampole devrildi.

Kazada 2’si Türk 18 kişi yaralandı. Devrilen aracı ve yaralıları görenler kazayı, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevre hastanelere kaldırdı. Jandarma, kaza yerinde inceleme yapıyor.

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