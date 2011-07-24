T24 - Yonca Evcimik'in, Amy Winehouse'un ölümü ile ilgili söylediği bu sözler Twitter alemini karıştırdı...



27 yaşında Londra'daki evinde ölü bulunan sanatçı Amy Winehouse'un ardından Yonca Evcimik'in twitter'dan yaptığı "Yine su testisi su yolunda kırıldı :(" yorumu büyük tepki gördü.



Daha önce gazeteci Hıncal Uluç da, sunucu Defne Joy Foster'un ardından aynı sözleri söylemişti.

İşte ünlülerin bu söz üzerine Twitter'daki tepkileri...



AYŞE ARAL

"Yonca Evcimik hayvanlara gösterdiğin hassasiyeti insanlara da göstersen keşke, hele ki ölüyse..."







AYŞE ÖZYILMAZEL

"Su testisi kafanızda patlasın inşallah. Zalimler"









ARMAĞAN ÇAĞLAYAN

"Ne demek su testisi su yolunda kırıldı? Edep yahu, birazcık edep."







ONUR BAŞTÜRK

"Yonca Evcimik Hıncal uluc yorumu mu yapmış cidden, yuh diyorum..."







NİHAL BENGİSU KARACA

"Kurt Cobain öldügunde 'vay anasini adam samimiymiş!' denilmisti; Amy W. öldüğünde hemen su-testi iliskisi kuruldu. Fani dünya pek seksist..."







GİZEM ÖZDİLLİ

"27'inci yaşınızı hatırlayın testiciler"







OBEN BUDAK

"Bu yorum nezaketli olmadi yaw"







FIRAT İŞLER

"Bazı sözleri söylemek için doğru zamanı yakalamak gerekir . Yoncaevcimik cuk diye oturmuş yani daha ne denir üstüne."





YASİN REİSOĞLU

"Kendı evlatları bu sekılde oldugunde de 'onemlı degıl uyusturucudan oldu' mu dıycekler.. Ne aptal ınsanlar var ya.."







ATİLLA TAŞ

"Su testisi sozu insanlarin gittikleri yolun kaderleri oldugunu söyler, hakaret değildir, ibrettir!





