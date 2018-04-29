Yine rekor kıran Bitcoin ilk kez 5 bin doları aştı

Sanal para birimi Bitcoin, bugün bir rekora daha imza atarak ilk defa 5 bin doların üzerine çıktı.

Dün yaşadığı düşüşün ardından bugün yüzde 7,4 yükselen Bitcoin, 5170 dolar sınırına kadar dayandı.

Bitcoin, Aralık 2016'da neredeyse 1000 doların altından işlem görüyordu.

Bu yılın başından beri rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, geçtiğimiz ay Çin Merkez Bankası'nın dijital para birimlerine kurallar getireceğini açıklamasının ardından 4 bin doların altına düşmüştü.

Çin, özellikle girişimlerin fonlanmasında kullanılan, halka arz ile benzerlik gösteren, bir şirketin dijital para birimleriyle fon toplaması sürecini yasaklamıştı.

Son haberler ise Çin'in kurallarda yumumaya gideceğini ve Goldman Sachs'ın müşterilerine sanal para ile ticaret yapmaları konusunda nasıl yardım edebileceğine dair yollar araştırdığını ortaya koyuyor.

Bazı analistler Bitcoin piyasasının çok spekülatif olduğunu söylerken JP Morgan Bankası Başkanı Jamie Dimon ise Bitcoin'in 'patlayacak bir dolandırıcılık' olduğunu öne sürüyor.

Harvard Üniversitesi'nden ekonomi ve kamu politikası hocası olan, eski IMF (Uluslararası Para Fonu) başekonomisti Kenneth Rogoff da sanal para birimlerinin arkasındaki teknolojinin yaşayacağını ancak Bitcoin'in fiyatının düşeceğini düşünüyor.