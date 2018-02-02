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Yine otobüs kazası... Sürücü: direksiyon kilitlendi

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA KADIKÖY'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı

02 Şubat 2018 15:00

Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA
KADIKÖY\'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı. 
Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem\'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra  otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım  taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ
Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle  tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren  çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, \"Direksiyon kilitlendi\" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.
Kaza dün Üsküdar\'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği  iddia edilmişti.

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