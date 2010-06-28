Yine o müteahhit

T24

Yangın merdiveni sorununa çözüm

Rizeli müteahhit Yakup Güngör, 10 yıl önce il merkezindeki Kale Mahallesi'nde yan yana inşa ettiği 7 katlı iki binaya, bina içinde yeterli alan olmadığı için yangın merdiveni yapmadı.Güngör, bunun yerine iki bina arasında yangında kullanılması için geçit yapmaya karar verdi.Araları 6 metre olan iki bina arasında birbirine paralel 2 adet çelik konstrüksiyon uzatan Güngör, konstrüksiyonların arasına koyduğu tahtaların üzerine de beton döktü.Geçidin yanlarını ve üstünü de kapatan Güngör, yaptığı yangın geçidi ile iki binayı birbirine bağlayarak bir binada yangın çıkması halinde apartman sakinlerinin, diğer binaya geçmelerini ve yangından korunmalarını hedefledi.Müteahhit Yakup Güngör, binaların projesinde yangın merdiveninin bina içlerinde bulunduğunu belirterek şunları söyledi:''Projeyi bu şekilde uygulamamız halinde yangın merdiveninin genişliği 50-60 santimetre civarında olacaktı. Dolayısıyla yangın merdivenini kullanmak pek mümkün olmayacaktı.Binaların çatısından uzattığımız çelik konstrüksiyonun arasına beton döktük. Yanlarını ve üstünü de kapattık. Böylece yangın merdiveni sorununa çözüm bulduk. Binada oturanlar, bir apartmanda yangın çıkarsa diğer binaya geçebilecekler, yangın sırasında bir sorun yaşanmamış olacak.''Bina sakinlerinden Gülşen Yıldız ise geçidin yangın esnasında kullanılması için yapıldığını ifade ederek, ''Ancak asansör bozulduğunda üst katta oturanlar birbirine gitmek için de kullanıyor. Ama geçidin altı tahta olduğu için ben kullanmaya korkuyorum. Binalarda oturanların bazıları da geçmeye korkuyor'' dedi.