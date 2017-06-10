Yine Milli Takım, yine şiddet; bu kez 40 yıllık bir Fatih Terim hikâyesi

Barcelonalı futbolcu Arda Turan'ın EURO 2016 döneminde yayınlanan bir yazısını "gerekçe" göstererek gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmesi, akıllara 1977 yılında dönemin Milli Takım futbolcusu Fatih Terim'in polise yönelik saldırısını getirdi.

Şu an Türkiye Futbol Direktörlüğü görevini üstlenen Terim, bir gece kulübünde polis müfettişi Gündüz Aktuğ'a saldırmış, daha sonra bir süre "ortadan kaybolmuştu".

O dönem Hürriyet'te Uğur Sayın'ın imzasıyla yayımlanan haberde, "Galatasaray’ın milli futbolcusu Fatih Terim’in gece kulübünde polis müfettişi Gündüz Aktuğ’a çirkin biçimde saldırıp ortadan kaybolması başkent spor çevrelerinde üzüntü ve tepki ile karşılandı" ifadesine yer verilmişti. Dönemin Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim İskeçe, "Fatih Terim gibi milli takım formasını giymiş ve halen de giyen bir futbolcunun bu tip olaylara karışmış olmasının çok üzücü olduğunu" söylemişti.

Terim ise kendisine yöneltilen "Milli Takım pavyon fedaisine terk edilemez” eleştirilerine şöyle yanıt vermişti:

“Program dinlemek için kulübe gitmiştim. Yanımda arkadaşlarım da vardı. Bir aralık ben tuvalete çıktım. O Sırada da daha önce Adana’da da Emniyet Müdürlüğü yapmış olan Gündüz Aktuğ aşırı sarhoş bir şekilde gelip bizim masaya oturmuş. Bir kadına laf atarken resmini çekmek istemişler. O da ileri geri konuşuyordu ben döndüğümde. Burası benim masam dedim, benim masamda böyle bir şey istemiyorum dedim. Tartışmamız işte bundan çıktı. Ben de insanım. Biraz eğlenmek istedim, başıma bu geldi."

Arda Turan'ın Bilal Meşe'ye saldırısıyla yeniden gündeme gelen olay, kamuoyunda "1977'den 2017'ye Türkiye futbolunda hiçbir şey değişmedi" tepkilerine neden oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Fatih Terim'in karıştığı "şiddet" olaylarını içeren paylaşımlarda bulundu.

Ne olmuştu?

Makedonya ile oynanan hazırlık maçı sonrası Slovenya'ya hareket eden 'Türkiye A Milli Futbol Takımı' uçağında Arda Turan, gazeteci Bilal Meşe'yi darp etmişti.

Olayın kamuoyunda büyük tepki görmesi üzerine Turan, "Pişman değilim, kendimi kuş gibi hissediyorum" diyerek Milli Takım kariyerini sonlandırmıştı. Söz konusu saldırı sırasında uçakta bulunan Terim'in "tepkisiz kaldığı" iddia edilmişti.

İstifa açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Terim, "Yaşanan olaylardan dolayı üzgünüm. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ben de istemezdim. Arda bizim evladımız. Psikolojisi belki de o an için hazır değildi. Arda için çok üzgünüm" demekle yetinmişti.