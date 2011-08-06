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‘Yine mi maç sattın’ sorgusu

Eşi Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a “Yine mi maç sattın” diye mesaj atan Gamze Uygun, şike soruşturması kapsamında ifade verdi.

06 Ağustos 2011 03:00

T24 - Eşi Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a “Yine mi maç sattın” diye mesaj atan Gamze Uygun, şike soruşturması kapsamında ifade verdi.


Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi’ne avukatı Tolga Karaca ile gelen Eskişehirspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'un ayrı yaşadığı eşi Gamze Uygun, şike soruşturmasını yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk ile yaklaşık yarım saat görüştü.


Gamze Uygun, adliyeden ayrılışı sırasında basın mensuplarının soruların yanıtsız bıraktı.


Avukat Tolga Karaca ise Gamze Uygun’un tanık olarak dinlendiğini söyledi. Avukat Karaca, Gamze Uygun’un eşini eşini suçlayıcı nitelikte ifade vermediğini belirtti.


Eşine “Yine mi maç sattın” diye mesaj attığı belirtilen Gamze Uygun’un, savcıya “Ben bu mesajları kızgınlıkla attım. Bülent’in şike yaptığına dair herhangi bir bilgim yok” dediği öğrenildi.


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