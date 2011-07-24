T24 - Gamze Uygun’un, ayrı yaşadığı Eskişehir’in eski hocası Bülent Uygun’a çektiği mesajlar da şike dosyasına girmiş... Eşi tarafından Bülent Uygun'a ,"Yine mi maç sattın da gönül rahatlığıyla gö... gezdiriyorsun. Fener’e nasıl yatıp bu kiloların haram yemekten olduğunu da anlatacağım” mesajları atılmış...



Habertürk'ün haberine göre; Eskişehirspor’un, tutuklanmasının ardından sözleşmesini fesh ettiği teknik direktör Bülent Uygun’un ayrı yaşadığı ve boşanmak üzeri olduğu eşi Gamze Uygun’la arasında geçen şok edici telefon mesajlarının da soruşturma dosyasında yer aldığı ortaya çıktı. Mesajlarda Gamze Uygun’un şike iddialarına yönelik taciz edici mesajları dikkat çekiyor.



İndiragandi!

9 OCAK 2011

“Bütün bilgi ve belgeleri var, şu yazdıklarımı yanlışlıkla gazetecilerle paylaşabilirim.” “Sivas hala kendine gelemiyor, aynı şeyi Eskişehir’e de yaparım biliyorsun. Hiç de üzülmem.” “Başkan’la ortak mı menajerlik yapıyorsun y..şak. Bak nasıl şikayet ediyorum gav. seni” Bora’ya da menejerlik de yapın indiragandi”

11 OCAK 2011

“Mecnun’la Sivas’ı nasıl dolandırıp Sedat gav... baktığınızı anlatırsınız. 830 mil. kimlerle yediğinizi menajerlik paralarını falan...” “Onun için de beni istemeyip boşamaya çalıştığını Mecnun’un işi yok Sedat’ın işi yok nerden bu değirmenin suyu anlatırsınız.”

13 OCAK 2011

“Senin kadar cahil miyim ben iftira atıp rezil olayım. Olgun’un b..kları otlar”

14 OCAK 2011

“S...git savcıya da anlatırım polise de. O gav.. Mecnun’la Sedat’a yıllarca baktın o...larına. Baktın beni tehdit etme cuntu aratıp ona buna not gönderme.” “Aç köpekler. Sen olmasan Tahir Kıran olmasa Mithat gav.. ne yapacaklardı? Gez bakalım şimdi teknede Bodrumda pez....”



‘Sivas'ı dolandırın'

15 OCAK 2011

“Sen ayda 100 mil. alırken Sivas’ı dolandırın, tabi Mecnun kulübü s... senin elinden alıp Sedat’a veriyor. Bu kadar işte. İşleri mi var güçleri mi” “Sen beni Sezai’yle karıştırdın. Mısır’dan Yunanistan’a mal götüren senin g..dasın, ifadede onu okumadın mı? Nişantaşı’ndaki büroyu falan sordular”

15 Ocak’taki telefon konuşmasından sonra Uygun’un, X şahsa telefonda Bursa’da yaşayan eşini işaret ederek “İstanbuldayım da şeye geçiyorum bir Bursa’ya kadar gidip gelecem. Bursa’da bir karıyı bi döveyim tutuklanmasam. Sedat şöyle yaptı buraypa böyle yaptı bi de telefonu dinlendiğini bile bile yazıyor ya. Kafayı yemiş a.. koyduğum. Telofonunu 1.5 yıldan beri dinliyorlarmış önüne koydular hala o telefondan yazıyor. Şimdi gidiyorum ya abi ya bi.. Altından arabayı alayım da bir döveyim de ondan sonrasına bakacağız” dediği ileri sürülüyor.

5 NİSAN 2011

“Babası 10 yıl mafyaya finansörlük yaptı. Beleş karı s... için menajerlik yaptı. Sedat Peker’le Mecnun aç köpeğini doyursun diye. Evet tehdit edildim.”

Manisaspor-Eskişehirspor (3-1 maçından 1 gün sonra Gamze Uygun’dan şu mesajlar atılıyor.

2 MAYIS 2011

“Yine mi maçı sattın da gönül rahatlığıyla g.. gezdiriyorsun. Fener’e nasıl yatıp bu kiloların haram yemekten olduğunu da anlatacağım”



'Ergenekon'a silah lazım tabii'

Gamze Uygun’un mesajlarında Ergenekon’a yönelik sözler de dikkat çekiyor. Bülent Uygun’un ise mesajlar için “Psikolojik sorunları var” dediği belirtiliyor

26 OCAK 2011

“İzmir’de s...tiğin karılara hediye etmişsindir ya da Ergenekon’a destek silah para lazım tabii”.

“Benim veya Almişin (Kızları Almina) burnu kanasın başına bir şey gelsin iki ayrı yerde video ve bilgiler var. Ananızı s....”

Bu mesajdan sonra Bülent Uygun’dan, “Yazma o... yeter” mesajı çekiliyor.

Soruşturma dosyasında Bülent Uygun’a eşinin çektiği mesajlarıyla ilgili ne diyeceği sorulduğunda “7 yıldır ayrı yaşıyoruz. Psikolojik sorunları olduğu için böyle mesajlar atmıştır” dediği ifade ediliyor.



Kozmik odada günlük şifre!

'Yenileceğiz mi diyeyim ya!'

Soruşturma dosyasında 5 Nisan 2011’de Ali Kıratlı ile Uygun arasında şu konuşmanın geçtiği öğrenildi:

ALİ KIRATLI: Ya demeç verip duruyorsun gazetelere ya... Koya.. , moyacağım ayıptır oğlum

UYGUN: Yeneceğiz demişimdir, koya...der miyim ya, ya yenileceğiz mi diyeyim ya!

KIRATLI: Yine takılmasın da millet sana aman aman, ne yaptınız var mı bir yaramazlık geliyor musun.



Trabzon maçı öncesi Sezer'le görüşme

Dosyadaki tespitlerde ilginç detaylar yer alıyor. Ali Kıratlı’nın, Eskişehir-Trabzon maçının olduğu gün Eskişehirspor Tesisleri’nde bulunduğu, F.Bahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu’yla Sezer Öztürk’ü telefonla görüştürdüğü, Eskişehir kadrosunu da Ekşioğlu’na mesajla ilettiği kayıt altına alınmış.



Haaa hatırladım!

Bülent Uygun’a 9 Nisan 2011’deki Eskişehir-F.Bahçe maçından 2 gün önce Ali Kıratlı ile buluşup buluşmadığı sorulmuş. Yalanlayan Uygun, teknik takip çalışmaları önünü koyulunca “Maçtan 2 gün önce görüştüğümü hatırlamıyordum. Şimdi siz söyleyince hatırladım” itirafında bulunmuş.

TV’ye bağlandığında Ali Kıratlı yanında Bülent Uygun’a, 11 Nisan’da F.Bahçe Asbaşkanı İlhan Ekşioğlu’nun evine Ali Kıratlı ile gidiş nedeninin sorulduğu ortaya çıktı. Uygun’un ise o gece Kanaltürk’teki Son Kale programına telefonla katıldığı sırada yanında Ali Kıratlı’nın olmadığını, sonra da Ekşioğlu’nun evine gitmediklerini söylediği öğrenildi. Ancak fiziki takip görüntüleri gösterilerek, yayına bağlandığı sırada Kıratlı’yla beraber olduğu, birlikte Ekşioğlu’nun evine giderken ön koltukta oturduğu hatırlatıldı. Uygun ise “O ben değilim” dedi.



'Pek masun gelmemiş'

Dosyada Uygun’a, Ali Kıratlı ile hem F.Bahçe maçından önce ve sonra görüşmesinin nedeni sorulmuş. Uygun’un, “Ben buluşmakta mahsur görmemiştim. Kafasında şike teklifinde bulunmak gibi amacı olacağı hiç aklıma gelmemişti. Gayet masum düşüncelerle davetine icabet ettim. Ancak sorulardan anladığım kadarıyla kendisi pek masum gelmemiş. Şike teklif etmedi. Etse de kabul etmezdim. Sonra arkadaşlarının yanına gidip adımı kullanmış olabilir” dediği belirtildi.

