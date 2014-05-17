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Yine madencilerin cenazeleri karıştı

İlyas Özkan diye yanlışlıkla başka bir kişinin defnedildiğinin ortaya çıkması üzerine savcılıktan alınan izinle mezar açıldı

17 Mayıs 2014 12:10

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden faciasının ardından dün Kütahya'nın Gediz İlçesi, Gökler Beldesi'nde toprağa verilen 3 cenazeden 32 yaşındaki İlyas Özkan'ın yerine başka bir cenazenin toprağa verildiği ortaya çıktı. Özkan'ın naaşı Kırkağaç İlçesi'ndeki soğuk hava deposundan getirilip, toprağa verilirken, yanlış defnedilen cenaze ise geri gönderildi.

Soma'daki kömür ocağında yaşanan ve Türkiye'yi yasa boğan kazada, Kütahya'nın Gediz İlçesi'nden de 4 madenci yaşamını yitirdi.

Şehit madenciler İsmail Kalkan, Mehmet Gülşen ve İlyas Özkan'ın cenazeleri Kırkağaç'taki soğuk hava deposundan alınarak memleketleri olan Gediz'in Gökler Beldesi'ne getirildi.

Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından cenazeler ikindi vakti kılınan namazın ardından Maden Şehitleri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ancak, madende yaşamını yitiren beldedeki diğer işçi Talip Özten'in cenazesi beklenirken, şaşkınlık yaratan bir durum ortaya çıktı.

Gönüllü olarak Özten'in cenazesini getirmek için Kırkağaç'taki soğuk hava deposuna giden maden işçileri Mevlüt Ilık ve Lokman Ergün, burada dün defnettikleri İlyas Özkan'ın cesedi ile karşılaşınca şaşırıp, durumu yetkililere bildirdi.

Yapılan parmak izi incelemesi sonucu soğuk hava deposundaki cesedin İlyas Özkan'a ait olduğu belirlendi.

Özkan diye yanlışlıkla başka bir kişinin defnedildiğinin ortaya çıkması üzerine savcılıktan alınan izinle mezar açıldı.

Yanlışlıkla gömüldüğü belirlenen cenaze Kırkağaç'a geri gönderildi. İlyas Özkan'ın cenazesi de mezarlıktaki başka bir yere defnedildi.

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