-YİNE KERPİÇ EVLER ZARAR GÖRDÜ ELAZIĞ (A.A) - 23.06.2011 - Elazığ Vali Yardımcılığına da vekalet eden Alacakaya Kaymakamı Tarık Bahadır, merkez üssü İçme beldesi olan 5.4 büyüklüğündeki depremde tamamen yıkılan binanın olmadığını söyledi. Depremden etkilenen Maden ilçesine bağlı Tepecik köyünde incelemede bulunan Bahadır, burada yaptığı açıklamada, deprem sonucu ölü ve yaralı olmadığını belirterek, ''Elazığ olarak depremle yaşamayı öğreneceğiz'' dedi. Köylerde genellikle kerpiç yapıların zarar gördüğünü, bu durumun belki bakımsızlıktan belki de yılların verdiği yıpranmadan kaynaklandığını ifade eden Bahadır, ''Betonarme binalarımızda bir şey yok. Bu bize örnek olsun. Binanın öldürdüğünü, depremin öldürmediğini kafamızda tekrar tasarruf edeceğiz. Bundan sonra yaşamımızı ona göre sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı. Devletin gereken her türlü tedbiri aldığını, şu an hasar tespit çalışmalarına başlandığını kaydeden Bahadır, vatandaşlara çadır dağıtılacağını, hasarlı evlere girmemeleri için de gereken tedbirlerin alındığını ifade etti. Bahadır, ''Şu an altından kalkamayacağımız büyük bir yükümüz yok. Tamamen yıkılmış binamız yok. Tek tük ağır hasarlı yapılar var. Çatıları çökmüş evlerimiz var'' dedi. Bu arada depremden etkilenen yerlerde daha çok kerpiç evlerin hasar gördüğü, betonarme yapıların ise sadece camlarının kırıldığı, sıva çatlaklarının olduğu görüldü. Köylerdeki bazı camilerin de minarelerinin alem bölümünün yıkıldığı gözlendi.