Yine Karaman, yine yurt rezaleti: Bir çocuğun boğazına bıçak dayayan belletmen müdür olmuş!

Ensar Vakfı ve KAİMDER yurtlarında yaşanan çocuk istismarının ardından Karaman'da Yunus Emre Kültür Vakfı’na bağlı Cedit yurdunda çocukların şiddet gördüğü ortaya çıktı.



Cumhuriyet'ten Şeyda Elaman'ın haberine göre; şiddete maruz kaldığı için oğlunu yurttan alan anne Ş.S. yaşadığı baskı nedeniyle isminin saklı tutulmasını istiyor.





"Ceza olarak karanlık odaya kapatılmış"

Anne Ş.S. olayın açığa çıkması için verdiği mücadeleyi şöyle anlatıyor: “Oğlum hafta içi yurtta kalıyordu. Eve geldiği hafta sonlarında davranışlarında farklılık görmeye başladım. Bir köşede elini, tırnaklarını yiyor bizimle konuşmuyordu. Gittikçe içe kapanıp herşeyden korkan hale gelmişti. Sürekli neyi olduğunu soruyordum



Birgün yurtta hocasının ceza olarak onu karanlık odaya kapattığını ve sinirlenip başını duvara vurduğunu anlattı. Darp raporu alıp polise ifade verdiğimde diğer çocukların da aynı eziyeti gördüğünü anlattım. Öncesinde Valiliğe de ilgilenilmesi için bir dilekçeyle oğlumun ve diğer çocukların yaşadıklarını anlatmıştım. Fakat ilgilenen olmadı.”

"Yurt yönetimi: Çocuklar hayal dünyasında yaşar, inanmayın"

Olayın peşine düşen anne Ş. S. diğer şiddete maruz kalan çocukların velileriyle de görüşüp şikâyetçi olmaları için ikna etmeye çalışmış. Bazı aileler çocuklarını yurttan alırken bazıları yurt yönetimi tarafından ikna edilmiş. Anne Ş. S. eşiyle birlikte yurt müdürüne gidip durumu anlatmış aldıkları yanıt ise, ‘Çocuklar hayal dünyasında yaşar, yalan söylüyorlar inanmayın’ olmuş.

Çocuğa bıçak çeken belletmen, başka yurda müdür atandı

Anne Ş. S. çocukları döven, baskı altında tutan kişilerin ceza almasını sağlayacağı yerde, oğlunu döven, başka bir çocuğa bıçak çekerek tehdit eden belletmen Ahmet Tez’in vakfa bağlı farklı bir yurda müdür olarak görevlendirildiğini söyledi.

"Anlatırsanız, cehenneme gidersiniz"

Anne Ş. S. çocuklara şiddet uygulayan kişilerin ceza alması için sık sık yurda gidip çıkışta çocuklarla konuşmaya başladığını anlatıyor. “Bu sürede onun gibi diğer çocukların da ezberlerini yapmadıkları, hatta pencereden dışarı baktıkları için bile dayak yediklerini öğrendim. Belletmen, oğlumla yaşıt bir çocuğun boğazına, yurtta yaşadıklarını dışarıda anlatmayacaksın diye bıçak dayamış. Çocuklar neler yaşadıklarını söylemesin diye ‘Dedikodu günahtır, burada yaşananları anlatırsanız cehenneme gidersiniz’ diye korkutuluyor. Yurdun tek tek görüştüğü çocuklar polise farklı ifade verdi. Ailelerine de kavga ettik demişler.”