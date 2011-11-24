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Yine ihanet yine ayrılık

Burcu Esmersoy 3,5 yıldır birlikte olduğu işadamı sevgilisinden ihanet yüzünden ayrıldı.

24 Kasım 2011 02:00

T24- Burcu Esmersoy 3,5 yıldır birlikte olduğu işadamı sevgilisinden ihanet yüzünden ayrıldı. Esmersoy’un 2008’de İtalyan eşi Massimo Cussimano ile evliliği de aldatıldığı için bitmişti




Vatan'ın haberine göre, Ünlü sunucu Burcu Esmersoy ikinci kez aldatıldı. 2005 yılında Ferrari’nin reklam müdürü Massimo Cusimano ile evlenen güzel sunucunun 2 yıl süren evliliğinin manken Selda Car yüzünden bittiği iddia edilmiş, iki taraf da bu açıklamaları yalanlamamıştı.


Esmersoy, evliliğinin bitiminden sonra uzun süre hayatına kimseyi almamış, 2008’in sonlarına doğru ise bir lojistik firmasının sahibi olan işadamı sevgilisi Cem Alper ile yeni bir sayfa açmaya karar vermişti. Esmersoy’un yeni ilişkisinin de hayal kırıklığıyla sonuçlandığı ortaya çıktı.


Yoğun iş temposu yüzünden ilişkisine ayırabildiği vakitler daralan Esmersoy’un 3,5 yıllık ilişkisini iddialara göre şu gelişmeler bitirdi: Evlilik planları yaptığı sevgilisi Cem Alper’in Beyoğlu’ndaki Bird ve Münferit isimli gece kulüplerinde sık sık farklı kadınlarla eğlendiğini duyan Esmersoy, ilk başta bu söylentiye inanmadı. Ancak en yakın dostlarının uyarısıyla iddiayı ciddiye aldı ve ihanet gerçeğiyle karşılaştı.


Cem Alper, Beyoğlu’nda Esmersoy’dan habersiz ikinci bir ev bile tutmuştu. İlişkisine hemen nokta koyan ünlü sunucu konuyla ilgili sessizliğe büründü.

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