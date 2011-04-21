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Yaşam

YİNE FUTBOL YİNE ÖĞRENCİ ÖLÜMÜ SAMSUN (A.A)

21 Nisan 2011 15:26

-YİNE FUTBOL YİNE ÖĞRENCİ ÖLÜMÜ SAMSUN (A.A) - 21.04.2011 - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde ilköğretim okulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Burhan Yılmaz, okul çıkışında futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kumcağız Mahallesi'ndeki Tekel İsmail Çolak İlköğretim Okulu 6. sınıf öğrencisi Burhan Yılmaz, dün akşam okul çıkışında evlerinin yan tarafında bulunan alanda arkadaşlarıyla futbol oynarken birden yere yığıldı. Arkadaşları durumu Yılmaz'ın ailesine haber verdi. Yılmaz, ailesi tarafından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan otopside Yılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Okul Müdürü Kazım Baycan, Burhan Yılmaz'ın kaybından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, Yılmaz'ın başarılı bir öğrenci olduğunu söyledi. Sınıf arkadaşları da bugün Yılmaz'ın oturduğu sıraya fotoğrafını koydu, çiçeklerle süsledi.  Burhan Yılmaz'ın cenazesinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

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