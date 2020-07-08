Yine Fikirtepe: İskan alınamadı, müteahhit battı, elektriği bir haftadır kesik

Fikirtepe’de kentsel dönüşüm kapsamında inşa edilen rezidansın sakinleri, iskan sorunu nedeniyle bir haftadır elektriksiz yaşıyor. Kadıköylife’ın haberine göre yaklaşık 400 daireden oluşan rezidansın elektrikleri bir hafta önce kesildi. Siteyi inşa eden müteahhidin tasfiye sürecinde olması ve üç bloktan oluşan siteye iskan alınamaması, elektriğin kesilmesine yol açtı. Site yönetimi mazotla çalışan jeneratörle günün belli saatlerinde siteye elektrik veriyor. Jeneratörde kullanılan mazotun transfer sırasında yayılan koku ve gürültüden şayetçi olan site sakinleri eylem yaparak elektriklerinin bağlanmasını istediler.

Hürriyet'e konuşan site sakini Sercan Sağıroğlu, “İki yıldır sürekli elektrik kesintisi, su kesintisi yaşanıyordu. Biz bunu yönetimle defalarca konuşmaya çalıştık. Ama her defasında bahanelerle karşılaştık. Sürekli suçlar ödemeyen kişilere atıldı" dedi. Binaya iskan alınamadığını belirten Sağıroğlu, "Pandemi sürecinde sularımız çok pis akıyor. İşten yorgun geliyoruz, evde elektrik sıkıntısı çekiyoruz. Gece mesaj atıp 01.00 ile 05.00 arası elektriğin kesileceğini söylediler. Yaşlı, hasta insanlar olabilir. Burası 24 katlı bir bina, buzdolaplarımızdaki gıdaların da bozulmasını neden olacak. Binada bin 380 daire var. Site 3 bloktan oluşuyor ve 3 blokta sadece jeneratörden besleniyor" diye konuştu.