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Yaşam

Yine E-5 yine üst geçit

İstanbul D-100 karayolunda, dün bir üst geçidin yıkılmasının ardından bu gün de bir tır metrobüs yaya geçidine çarptı.

27 Ocak 2010 02:00

 T24- İstanbul D-100 Karayolu Beylikdüzü kavşağında bir kamyonun damperinin yaya üst geçidini yıkmasının ardından bugün de E-5 Küçükçekmece kavşağında  bir TIR önce bariyerlere ardından da metrobüs yaya üst geçidinin ayağına çarptı.










Beylikdüzü'nde sürücüsü Muammer Bayrak'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan kazada, seyir halinde bulunan kamyonun damperinin açılması sonucu Beylikdüzü yaya üst geçidi yıkılmış köprü üzerinde bulunan bir kişi de yaralanmıştı. Bu olaydan sonra yollarda seyir halinde bulunan kamyon ve TIR'lar mercek altına alınırken, bir kazada da bu sabah saat 12.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde meydana geldi. Avcılar istikametine seyir halinde bulunan ve Ambarlı limanına yük götüren 14 KH 411 plakalı TIR, frenleri tutmayınca savruldu ve önce yol kenarındaki bariyerlere, ardından da metrobüs yaya üst geçidinin ayağına çarptı.








Kazadan sonra TIR sürücüsünün bir araca binerek olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Avcılar yönünde trafik yoğunluğu yaşandı.

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