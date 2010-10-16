T24 LogoT24 Logo
Dünya

YİNE ÇİN, YİNE MADENDE PATLAMA PEKİN (A.A)

16 Ekim 2010 13:14

-YİNE ÇİN, YİNE MADENDE PATLAMA PEKİN (A.A) - 16.10.2010 - Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'nun dışında yeralan kömür madenindeki patlamada 20 madenci öldü, 17 madenci yeraltında mahsur kaldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın, Yuzhou kentindeki maden yetkililerine dayanarak verdiği haberde, patlamanın devlete ait Pingyu Kömür ve Elektrik AŞ'ye ait kömür madeninde meydana geldiği belirtildi. Maden güvenliği yönetiminden bir yetkili de, kömür madenindeki patlamanın yerel saatle 06.00'da meydana geldiğini bildirdi. Yetkili, madendeki patlamanın nedeni ve madencilerin yerin ne kadar altında mahsur kaldığının henüz açıklık kazanmadığını kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24