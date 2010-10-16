-YİNE ÇİN, YİNE MADENDE PATLAMA PEKİN (A.A) - 16.10.2010 - Çin'in Henan eyaletinin başkenti Zhengzhou'nun dışında yeralan kömür madenindeki patlamada 20 madenci öldü, 17 madenci yeraltında mahsur kaldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'nın, Yuzhou kentindeki maden yetkililerine dayanarak verdiği haberde, patlamanın devlete ait Pingyu Kömür ve Elektrik AŞ'ye ait kömür madeninde meydana geldiği belirtildi. Maden güvenliği yönetiminden bir yetkili de, kömür madenindeki patlamanın yerel saatle 06.00'da meydana geldiğini bildirdi. Yetkili, madendeki patlamanın nedeni ve madencilerin yerin ne kadar altında mahsur kaldığının henüz açıklık kazanmadığını kaydetti.