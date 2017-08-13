Yine "Caretta caretta saldırdı" iddiası: Kameramı üç kere ağzına soktum, öyle kurtuldum

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Mustafa Demiröz, bir caretta careattanın kendisine saldırdığını, kamerasını savunma aracı yaparak kurtulabildiğini iddia etti.

Sputnik'te yer alan habere göre; Demiröz, yaptığı açıklamada, kaplumbağanın saldırgan tavırlar sergilediği ihbarı üzerine dernek olarak çalışma başlattıklarını ve durumu Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdiklerini söyledi.

"Merkezde bakarız, tedavi ederiz"

Bu olayda hem kaplumbağanın hem de insanların zarar görmemesini sağlamaya çalıştıklarını belirten Demiröz, "DEKAMER yetkilileri 'Bu kaplumbağanın yakalanması halinde alıp merkezde bakarız, besleriz, tedavi ederiz' dediler. Ben de bölgeye giderek bir dalış gerçekleştirdim" dedi.

"Bir elimde boğazından, bir elimde yüzgecinden yakaladım"

Demiröz, saldırdığı iddia edilen caretta carettanın fotoğraflarını çektiğini anlatarak şöyle konuştu:

"Hayvana zarar vermemek için özel bir ağ tedarik ettik. Hayvana zarar vermememiz gerekiyordu. Derneğimize ait tekneyle gittim. Birkaç saat beklemenin ardından kaplumbağayı gördüm. Onun davranışlarını izledim ve fotoğraflarını çektim. Bugüne kadar bunun gibi onlarca defa kaplumbağalarla yüzdüm, fotoğraflarını çektim. Böyle bir kaplumbağa davranışı daha önce ne gördüm ne fotoğrafladım. Kaplumbağa bir anda saldırgan tavırlar sergileyip, üzerime geldi ve bana da saldırdı. Böyle bir davranışı beklemediğim için donanımlı da değildim. Elimde bir tek sualtı fotoğraf makinem vardı. Üç defa ağzına soktum ve o şekilde saldırıdan kurtuldum. En sonunda bir elimle boğazından bir elimle de yüzgecinden yakalayarak kurtuldum."

Saldırgan olduğu iddia edilen kaplumbağayı özel hazırlanan ağla yakalamaya çalıştıklarına işaret eden Demiröz, hayvanın ağdan kurtularak kaçtığını bildirdi.

"Herkes aynı kaplumbağayı tarif ediyor"

Demiröz, bu sırada olayı tam olarak anlamayan çevredekilerin tepkisiyle karşılaştığını ifade ederek kaplumbağa ve insanların güvenliği açısından hayvanın tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Bu hayvanla ilgili yıllardır şikayet aldıklarını dile getiren Demiröz, "Çektiğimiz fotoğraflarda da net görünüyor. Üzerinde beyaz bir deniz kabuğu gibi işaret var. Herkes aynı kaplumbağayı tarif etti" dedi.

Doğal yaşam alanında bulunan deniz kaplumbağasının bulunduğu yerden alınması gerektiğini savunan Demiröz, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu kaplumbağa buradan bir şekilde alınmadığı takdirde yarın veya ondan sonraki günlerde saldırıya uğrayan birinin daha farklı bir muameleyle hayvanı yaralama ya veya öldürmeye kadar gidebilecek davranışta bulunabileceğini düşünüyoruz. Kaplumbağanın insanlara olan tehdidini de ortadan kaldırmak ve hayvanın emniyetini sağlayabilmek için yakalayıp DEKAMER'e göndereceğiz."

Öte yandan Denizciler Derneği Başkanı Demiröz'ün caretta caretta saldırısına uğradığı anlar kameralarca kaydedildi. Görüntülerde Demiröz'ün saldırgan kaplumbağanın boynu ve yüzgecinden tutarak saldırıdan kurtulmaya çalıştığı görünüyor.