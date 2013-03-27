Yine çadır kent yine yangın, 1 çocuk hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki çadır kentte çıkan yangında yaralanan 3 kardeşten 1'i hayatını kaybetti.

Süleyman Şah Konaklama Tesisi'nde, Suriyeli bir ailenin kaldığı çadırda, sabah saatlerinde çıkan yangında yaralanan Sudre el-Hamut (7) ambulansla sevk edildiği Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hayati tehlikesi bulunan Maymunna el-Hamut (18), ambulansla Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımdaki Aliye el-Hamut'un tedavisi sürüyor.

Bu arada hastane önünde bekleyen ve gözyaşı döken anne Fadile el-Hamut, yakınlarınca sakinleştirilmeye çalışıldı.