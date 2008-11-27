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Yine boşanamadı

Bir yıllık eşi işadamı Tuncer Öztarhan'a dört ay önce boşanma davası açan Ece Erken yine boşanamadı.

27 Kasım 2008 02:00

Bir yıllık eşi işadamı Tuncer Öztarhan’ın fiili ve sözlü şiddetine maruz kaldığı gerekçesiyle dört ay önce boşanma davası açan Ece Erken’in dün görülen davası, 6 Mart’a ertelendi.

Eşinden tazminat olarak 2 milyon 500 bin YTL talep eden Erken’in avukatı Aydın Kurban, “Boşanma davası 6 Mart’a ertelendi. Eski yargıç emekli olmuştu. Yeni yargıcın ilk duruşması olduğu için herhangi bir işlem yapılmadı. Dava 6 Mart’a ertelendi. Biz taleplerimizden vazgeçmedik. İki taraf da boşanmak istiyor. Onunla ilgili bir sıkıntı yok” dedi.

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