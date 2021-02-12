Yine bir video toplantısı, yine filtre kazası: ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi komite görüşmesine "tepetaklak" katıldı

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Kedi filtresi açık kalan avukatın duruşmaki görüntüleri viral olduktan bir gün sonra yine ABD'de Cumhuriyetçi bir Kongre üyesi, Temsilciler Meclisi'nin internet üzerinden gerçekleştirdiği komite toplantısına kendisini tepetaklak gösteren bir filtreyle katıldı.

Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi Tom Emmer, katıldığı komite toplantısında kamerası ters bir şekilde görünüyordu. Temsilciler Meclisi Finansal Servisler Komitesi toplantısını yürüten Maxine Waters, meslektaşlarının gülme sesleri arasında "Üzgünüm, Bay Emmer? İyi misiniz?" diye sordu. Bir başka üye "Tepetaklaksın Tom" dedi.

Emmer'in yanıtı, kedi filtreli avukat gibi "Bunu nasıl düzelteceğimi bilmiyorum" oldu.

Emmer, daha sonra kedi filtreli avukatın sözünü hatırlatarak kendi görüşmesine ilişkin kaydı Twitter'da "Ben kedi değilim" diyerek paylaştı.