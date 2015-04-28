Yine bir trans erkek intiharı

Onur Kayır adlı 30 yaşındaki trans erkek İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir arkadaşıyla yaşadığı evde ölü bulundu.

Evde inceleme yapan polis, Onur Kayır’ın bornoz kuşağıyla kendini boğarak intihar etmiş olabileceğini belirtti. Onur Kayır’ın cenazesi ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere doğum yeri olan Konya’ya götürdü.

T Kulüb LGBTİ inisiyatifi üyesi olan Onur Kayır’ın yakın çevresine göre seks işçisi bir trans kadınla uzun süredir yaşadığı ilişkinin ardından ayrılığı kabullenemediği ve kıskançlık nedeniyle intihar ettiği iddia edildi.