Yine bir öğrenci öğretmenine bıçakla saldırdı!

İzmir’in Karabağlar ilçesi Bozyaka semtindeki Nezire Merzeci İlkokulu‘nda geçtiğimiz eylül ayında 8. sınıf öğrencisi H.K (14), geç gelmesi nedeniyle tartıştığı fen bilgisi öğretmeni S.D'yi (40) derste bıçaklayarak öldürmüştü. Aynı okulda 21 Aralık Cuma günü bir öğrenci S.Y. adlı öğretmenine bıçakla saldırdı.

Yetkin Çakır imzasıyla dagmedya.com'da yayımlanan habere göre, okulda görev yapan bir kişiden alınan bilgiler doğrultusunda olay şu şekilde gelişti:

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gören 7. sınıf öğrencisi H.E. (13)’nin okul içindeki davranışlarından rahatsız olan ancak artık kendi çabalarının yetersiz kaldığını belirten 3 öğretmen durumu müdür yardımcısına ileterek gerekenin yapılmasını talep ettiler. Ancak müdür yardımcısının öğrenciye isimlerini vererek öğretmenlerinin kendisinden şikayetçi olduklarını söylemesi sonrası daha da sinirlenen H.E. evine giderek bir bıçak aldı ve okula geri döndü. Geçtiğimiz eylül ayında öldürülen Sevilay Durukan’ın görevini devralan fen bilgisi öğretmeni S.Y’nin karşısına çıkan öğrenci, bıçağını çekti ve şikayetini geri alması için öğretmenini tehdit etti. Öğrencisinden kaçmayı başaran S.Y durumu güvenlik görevlilerine ileterek canını kurtardı. Kaçan öğrencinin halen arandığı, öğretmen S.Y'nin ise Nezire Merzeci İlkokulu‘na güvenliğin sağlanamamasından ötürü dava açacağı belirtildi.

Daha önce yaşanan olaydan sonra okuldaki tüm öğretmen ve öğrencilerin psikolojilerinin bozulduğu ancak bunu düzeltmek için yöneticilerin herhangi bir girişimde bulunmadığı iddia ediliyor. Yalnızca bir öğretmenin gönüllü olarak rehberlik ve psiklojik danışmanlık görevini üstlendiğini fakat böyle bir travmadan sonra bunun yeterli olmayacağını defalarca üstlerine bildiren öğretmenlere kimsenin destek olmadığı söyleniyor.