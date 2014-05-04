Yine bir kadın cinayeti; nişanlısının başını duvara vurarak öldürdü!

Muğla’da, sokak ortasında nişanlısı 30 yaşındaki A.Ş. tarafından dövüldüğünü öne süren 26 yaşındaki B.K., kaldırıldığı hastanede öldü. Duran kalbi müdahale ile tekrar çalıştırılan K.’nin başına aldığı darbe ile beyin kanaması geçirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında, Muğla’nın yeni kurulan ilçesi Menteşe’de meydana geldi.

İlçe merkezinde çay ocağı işleten A.Ş., işyerinden ayrıldıktan sonra nişanlısı, B.K. ile bir kafede buluştu. Burada birlikte çay içen çift, daha sonra caddede yürüdü. Ş. ile K., Muslihittin Mahallesi Üçler Sokak’ta henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın ardından A. Ş. iddiaya göre, nişanlısı K.’e tekme ve yumrukla saldırdı. Yere düşen nişanlısını döven Ş., hırsını alamayarak Kesler’in başını defalarca duvara vurdu. Olayı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Kesler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede duran kalbi müdahale ile tekrar çalıştırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen B.K., ambulansla Marmaris Özel Yücelen Hastanesi’ne sevk edildi. Ameliyata alınan K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. B.K.’nin cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Otopsi ardından K.’nin cenazesinin ailesine teslim edileceği ve memleketi Datça’da defnedileceği belirtildi.

Daha önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşandığı ve 1 kız çocuğu babası olduğu öğrenilen A.Ş., gözaltına alındı. Hamdi Bey Polis Merkezi’ne götürülen Ş.’nin psikolojik sorunlarının bulunduğu belirtildi. İkilinin 1 yıldır birlikte olduğu ve çiftin 4 ay önce nişanlandığı ifade edildi.