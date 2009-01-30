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Kültür-Sanat

'Yine başladı tık tık!'

Tiyatro oyuncusu Gazanfer Özcan sol tarafında uyuşma şikâyetiyle başvurduğu hastaneye kaldırıldı.

30 Ocak 2009 02:00

Tiyatro oyuncusu Gazanfer Özcan sol tarafında uyuşma şikâyetiyle başvurduğu hastaneye kaldırıldı.

Amerikan Hastanesi’ne bir hafta önce bulantı ve kusma şikâyetiyle kaldırılan Gazanfer Özcan, 4 gün yoğun bakımda tedavi edildikten sonra taburcu edilmişti.
Özcan, önceki gece sol tarafındaki uyuşma şikâyeti nedeniyle eşi Gönül Ülkü Özcan tarafından yeniden hastaneye kaldırıldı.

Sanatçı, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından bir kez daha yoğun bakım odasına alındı. Sağlık durumu iyiye giden Gazanfer Özcan’ın yoğun bakım odasından çıkarıldığı öğrenildi.

Özcan, 'Tahsin' adıyla rol aldığı Avrupa Yakası dizisinde fenalaştığı zaman sandalyeye oturup sağ eliyle sol elinin bileğini tutarak, 'Yine başladı tık tık' diyor.


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