Yine aynı yer: Bu sefer kediye tecavüz edildi!

Manisa'nın Yunusemre İlçesi'nde ağaca asılarak öldürülen köpekten sonra aynı mahallede bir kediye tecavüz edildi.

Manisa'da geçen cumartesi gecesi ağaca asılı şekilde bulunan köpeğin ardından, yine Yunusemre'nin Güzelyurt Mahallesi'nde tecavüz edilen bir kedi bulundu.

Mahallede yaşayan Leyla Can Elalan, pazar günü sitede beslediği kedilerden birinin ortada olmadığını fark etti. Ardından kediyi aramaya başlayan Elalan, hayvanı bulduğunda kötü durumda olduğunu gördü. Veterinere götürülen kedi, tedaviye alındı.

Elalan, "Kediyi sitede besliyorduk. Sürekli takip ediyordum, yiyecek veriyordum. Dışarıda da geziyordu. Yuvasında görmeyince aradım. Çiçeklerin arasına saklanmış. Kafası yerde, dili dışarıda şekilde duruyordu. Hastalandığını zannettim. Veterinere götürdüm. Veteriner tecavüz vakası olduğunu söyledi. Veterinerden rapor da alacağım. Şu anda evimde bakıyorum. Elimi uzattığımda bile korkuyor, artık insanlardan kaçıyor" diye konuştu. Elalan, aynı bölgede arka arkaya yaşanan olaylardan sonra korkmaya başladıklarını, söyledi.

Manisa Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Reyhan Erbirliler ise bir köpeğin vahşice öldürüldüğünü, ardından aynı bölgede yaşanan ikinci bir üzücü olay yaşadıklarına dikkat çekti. Erbirliler, olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve "Bölgede sapık mı var" sorusunun akıllarına geldiğini dile getirdi.