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Politika

Yine 'asacağız, keseceğiz' dedi

'Asacağız, keseceğiz' diyerek propaganda yapan HHP Genel Başkanı Adapazarı'nda da kendinden geçti...

18 Mayıs 2009 03:00

'Asacağız, keseceğiz' diyerek propaganda yapan HHP Genel Başkanı Adapazarı'nda da kendinden geçti...

Vatan gazetesinin haberine göre; Erzurum’da “Adaletin kılıcını masaya koyacağız. Keseceğiz, asacağız, kesmeye, asmaya geliyoruz. Devlete kurşun sıkanı asacağız, devletin kasasına elini uzatanın elini keseceğiz” dediği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Hak ve Hakikat Partisi (HHP) Genel Başkanı Dursun Güneş, partisinin Adapazarı il teşkilatını üyelerle tekbir getirerek açtı.

Dursun Güneş burada da tehditlerini tekrarladı. Güneş konuşmasında şöyle dedi:
“Anayasa’yı değiştirerek adaletle hükmedeceksin. Devlete karşı gelenin elini keseceksin. Bu memleketi sömürü düzeninden kurtaracaksın. Bu memlekette 80 yıldır Allah ve millet için çalışan hiçbir yönetim gelmemiş hep siyonizm ve kapitalizme çalışmışlardır. Biz sesimizi çıkarıyoruz herkesi hakikate davet ediyoruz.”

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