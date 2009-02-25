Yine AKP, yine türban, yine ilişki

İstanbul Güngören'in AKP'li Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Berber'in makam odasında bir kadınla ilişkisini gösteren güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.





AKP’li Güngören Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Berber, makamında bir kadınla cinsel ilişkiye girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarının bulunduğu iddiaları üzerine, bir hafta önce istifa etti. İstifanın ardından ortaya çıkan kamera kayıtlarında tesettürlü bir kadınla makamında birlikte olduğu görülen evli ve iki çocuk babası 43 yaşındaki Rahmi Berber, "Tamamen özel bir şey. Çok kısa bir dönem bir hanım kardeş, hanımcağız vardı. Belirli bir diyaloga girdik. Ama daha sonra bitti gitti" dedi; ancak istifa gerekçesinin bu kaset değil, ’yorulması’ olduğunu söyledi.



Yarı çıplak dolaşıyor



Güngören Belediyesi’nin güvenlik kamerası kayıtlarına göre, ’özel ilişki’, 28 Ağustos 2008 saat 19.39’da şöyle yaşanıyor: Tesettürlü 25-30 yaşlarında bir kadın, Belediye binasına girerek Belediye Başkan Yardımcısı Rahmi Berber’in odasına yöneliyor. Kadını karşılayan Berber, odasının ışığını kapattıktan sonra makam koltuğuna geçiyor. Bu sırada kadın rahat hareketleriyle dikkat çekerken, Rahmi Berber’in bir ara masasının etrafında yarıçıplak dolaştığı da görülüyor. Yarım saat sonra kadın toparlanıp başını örtüyor. berber, dudaklarından öperek uğurladığı kadının ayrılması sonrası odayı toparlıyor.



’Yorulduğum için bıraktım’



Güngören Belediyesi ve AKP ilçe teşkilatında günlerdir konuşulan görüntüler, şimdiye kadar ortaya çıkmamıştı. Partililer, Rahmi Berber’in istifa gerekçesinin bu görüntüler olduğunu söylerken, Berber ise bu iddiayı şöyle yalanladı: "Bunun istifamla ilgisi yok. Görevimi uzun zamandır bırakmayı düşünüyordum. Sayın başkana da istifa etmeyi düşündüğümü söylemiştim. Görüntülerde ne olduğunu çok fazla bilmiyorum. Gayriahlaki bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Bu görüntü iddiaları beni yıprattı. Fakat siyaseten değil. Yorulduğum için görevimi bıraktım. Elhamdülillah yaptığım işle ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Kaldı ki, partili arkadaşlarımla hiçbir problemim yok. Görev süremde hep doğru olan şeyleri yapmaya çalıştım."



’Evet bir hanımcağız vardı’



Kamera kayıtlarında neler olduğu anlatılınca ilişkisini kabul eden Rahmi Berber, şunları söyledi: "Tamamen özel bir şey. Çok kısa bir dönem bir hanım kardeş, hanımcağız vardı. Belirli bir diyaloğa girdik. Ama daha sonra bitti gitti. Kapandı gitti. 5 yıl boyunca görev yaptım. Kimse bana hırsızlık, adam kayırma gibi suçlar işlediğimi şeyler söyleyemez. Sonuçta yanlışımız vardır. Yanlış yapmışızdır. Olmaması gereken bir durum yaşandı gitti. İcraatımızla çok fazla ilgisi de yok." Facebook, Xing gibi arkadaşlık sitelerine üye olan Rahmi Berber’in bu sitelerdeki profilinde Belediye Başkan Yardımcısı olduğu da yazıyor.



'Erdoğan arkadaşım'



İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu olan Berber, 1966 yılında Trabzon’da doğdu. Okul sonrasında kurduğu şirketinde serbest mimarlık, müşavirlik ve müteahhitlik üzerine çalıştı. 2000’den itibaren İSTON A.Ş.’de yöneticilik yaptı. Aralarında, toplu konut, organize sanayi sitesi, iş merkezi, otel ve eski eserlerin röleve-restorasyon projelerinin de bulunduğu birçok yapıya, proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu olarak imza attı. Berber, 28 Mart Seçimleri’nde AKP’den Güngören Belediye Meclis Üyesi seçildi. Berber, ’Facebook’ sitesinde Erdoğan’ı arkadaşı göstermiş.

