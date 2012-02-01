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'Yımırtacı Mali' olacak

“Çarkıfelek”i Petek Dinçöz’e devredip ekranlardan uzaklaşan Mehmet Ali Erbil, farklı bir alana el atıyor.

01 Şubat 2012 02:00



 T24-  “Çarkıfelek”i Petek Dinçöz’e devredip ekranlardan uzaklaşan Mehmet Ali Erbil, farklı bir alana el atıyor.




Hürriyet'in haberine göre, ünlü şovmen, Cihangir’de “Yımırta” adlı bir kafe açmak üzere kolları sıvadı. Mekanı Sevgililer Günü’ne kadar hizmete sokmayı planlayan Erbil, “Uzun zamandır organik yiyecek ve içeceklerin sunulacağı bir mekan açmayı planlıyordum. Kısmet bugüneymiş. Mekan yaklaşık 400 bin liraya mal olacak” dedi.
 

Alkol satışının olmayacağı cafe’de özellikle kahvaltılık, ev yemekleri, mantı, sarma ağırlıklı yiyecekler olacak. Erbil’in işletme ekibinde Stelyo Pipis de yer alacak.



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