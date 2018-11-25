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Spor

Yılport Samsunsporlu oyuncular ‘Kadına Şiddete Hayır' dedi

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) -  Yılport Samsunsporlu futbolcular, 25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, nedeniyle kamera karşısına geçti, 'Kadına Şiddete Hayır' diyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çal

25 Kasım 2018 13:30

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,(DHA) - 

Yılport Samsunsporlu futbolcular, 25 Kasım Birleşmiş Milletler Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü, nedeniyle kamera karşısına geçti, \'Kadına Şiddete Hayır\' diyerek toplumda farkındalık oluşturmaya çalıştı. 
Nuri Asan Tesisleri\'nde kamera karşısına geçen Yılport Samsunsporlu futbolcular, ellerine aldıkları dövizlere hazırlanan yazıları okuyarak kadına karşı uygulanan şiddeti önlemek için video çekti. Oyuncular, tek tek dövizleri ellerine alıp kamera karşısında; ‘Susmayın, korkmayın, sessiz kalmayın, o benim annem, o benim eşim, o benim kardeşim’ dediler. Oyuncular daha sonra hep birlikte ‘Kadına Şiddete Hayır’ diyerek farkındalık oluşturmaya da çalıştı.

(FOTOĞRAFLI)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Samsunsporlu futbolcuların kamera karşısında ellerindeki dövizleri okuması
-Futbolcuların hepsinin birden kadına şiddete hayır demesi
-Teknik direktör Taner Taşkın\'ın kamera karşısına geçip şiddete hayır demesi

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