Yılport Samsunspor'dan anlamlı destek

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -



YILPORT Samsunspor’un yardımcı antrenörü Cenk İşler ve futbolculardan İlyas Kubilay Yavuz ile Bahattin Köse, Samsun’da lösemi tedavisi gören minik çocuklara bez yardımında bulundu.

Yılport Samsunspor’un yardımcı antrenörü Cenk İşler ve futbolculardan İlyas Kubilay Yavuz ile Bahattin Köse, Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği’ne (LÖSAM) destek olarak Samsun’da lösemi tedavisi gören minik çocuklara bez yardımında bulundu.

Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde okuyan öğrenci ve öğretmenler tarafından başlatılan projeye destek vermek amacıyla okula giden yardımcı antrenör Cenk İşler ve futbolculardan İlyas Kubilay Yavuz ile Bahattin Köse, ilk olarak burada öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle kısa bir söyleşi yapan yardımcı antrenör ve futbolcular daha sonra kendilerine yöneltilen soruları yanıtladılar. Ardından LÖSAM Derneği\'ne giden Cenk İşler ve futbolcular, lösemi tedavisi gören miniklere bezleri verdi.

Her zaman lösemili çocuklarının yanında olduklarını belirten Yılport Samsunspor Yardımcı Antrenörü Cenk İşler, “Benim eski bir arkadaşım ve Altınkum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde öğretmen olan Recep Sermet Boyar bana bu konuyu açında bende memnuniyetle destekte bulunacağımızı söyledim. Elimizden ne geliyorsa Yılport Samsunspor ve futbolcular olarak lösemili çocuklarımızın yanındayız. Bundan sonra devamlı iletişime geçelim. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.

LÖSAM yetkilileri Yılport Samsunspor’a, yardımcı antrenör Cenk İşler ve futbolcular İlyas Kubilay Yavuz ile Bahattin Köse’ye teşekkür etti.