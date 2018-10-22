Yılport Samsunspor taraftar rekorunu kırdı

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) - YILPORT Samsunspor, evinde konuk ettiği Kastamonuspor 1966 maçında taraftar rekoru kırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2’nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Yılport Samsunspor’un konuk ettiği Kastamonuspor 1966 maçında taraftar rekoru kırıldı. Yeni 19 Mayıs Stadı’nda ilk kez bu kadar kalabalığa oynayan Kırmızı-Beyazlı takımın, Kastamonuspor 1966 maçında satılan bilet, mevcut kombineler ve sponsor tribün davetiyeleri ile birlikte toplam sayı 21 bin 544 olarak tespit edildi. Bununla birlikte stat turnikelerinden 17 bini aşkın kişi giriş yaparak karşılaşmayı izledi.

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