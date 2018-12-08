Yılport Samsunspor - Manisaspor: 4-0

Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN, (DHA)-

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Sabit Selvi, Turgut Evran, Serdar İla

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet Altın (xxx), Canberk (xx), Şahin (xx), Nuri (xx), Erhan Kartal (xxx), Samet (xx) (Dk. 79 Enes(xx)), Oğuz (xx) (Dk. 68 İrfan (xx)), Savaş (xxx), Erhan Şentürk (xxx), Kubilay (xxx), Bahattin (xx) (Dk. 62 Muhammet Beşir (xxx))

MANİSASPOR: Zafer (x), Berk (x), İlkay (x), Ömer (x) (Dk. 90 Aykut (?)), Akın (x) (Dk. 46 Furkan Parsak (xx)), Okan Uğurlu (x) (Dk. 63 Atakan (x)), Kemal (x), Cevdet Enes (x), Atilla (x), Bayram (x), Fatih (x)

GOLLER: Dk. 29 Erhan Şentürk, Dk. 37 Samet, 90+1 Muhammed, 90+3 Kubilay (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Okan, Atilla (Manisaspor) Canberk, Savaş, Muhammed (Yılport Samsunspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup\'un 16’ncı haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Manisaspor’u 4-0 yendi.

Maç öncesi geçtiğimiz hafta vefat eden Samsunspor’un eski futbolcusu ‘Çolak Ömer’ lakaplı Ömer Kuranel için tören düzenlendi. Düzenlenen törende Ömer Kuranel’in kardeşi Taner Kuranel’e forma ve plaket verildi.

6’ncı dakikada Erhan Şentürk’ün ortasında topa yerden iyi vuran Samet’in vuruşunda top yandan auta çıktı.

7’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında topla buluşan Bahattin’in vuruşunda kaleci topu iki hamlede kontrol etti.

12’nci dakikada Erhan Şentürk’ün yerden ceza sahasına yaptığı ortada Samet’in vuramadığı topa Savaş gelişine vurdu meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

29’uncu dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Bahattin ile verkaç yapan Erhan Şentürk’ün kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

37’nci dakikada Yılport Samsunspor’un geliştirdiği atakta sol çaprazda topla buluşan Samet’in ceza sahasına girer girmez çektiği şut ağlarla buluştu: 2-0.

45’inci dakikada Kubilay’ın pasıyla buluşan Oğuz’un ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

60’ıncı dakikada Erhan Şentürk’ün pasıyla buluşan Kubilay’ın ceza sahasından kaleye çektiği şutu kaleci Zafer kurtardı.

67’nci dakikada Samet’in pasıyla buluşan Kubilay’ın orta sahadan kaleye çektiği aşırtma vuruşunda kaleci Zafer topu parmaklarının ucuyla kornere çıkarttı.

72’nci dakikada Erhan Kartal’ın pasıyla buluşan Kubilay’ın ceza sahasının çaprazından kaleye çektiği şutu kaleci Zafer kornere çıkarttı.

82’nci dakikada Enes’in yerden pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Kubilay’ın kaleye çektiği şutu kaleci Zafer kurtardı.

90+1’inci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Muhammed Beşir’in kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 3-0.

90+3’üncü dakikada Kubilay’ın yaklaşık 30 metreden kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 4-0.

Karşılaşma Yılport Samsunspor\'un 4-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)