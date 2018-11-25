Yılport Samsunspor - Hacettepespor: 2-0

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA) -

STAT: Yeni 19 Mayıs Stadyumu

HAKEMLER: Hamit Basık, Abdullah Balıkçı, İlker Karakaş

YILPORT SAMSUNSPOR: Ahmet (xx), Erhan Kartal (xx), Nuri (xxx), Erkam (xx), Canberk (xx), Enes (xx), Savaş (xx) (Dk. 82 Okan) Oğuz (xx), Bahattin (xx), Kubilay (xxx) (Dk. 90 İrfan), Muhammet Beşir (xx) (Dk. 68 Erhan Şentürk (xxx)

HACETTEPESPOR: Burak (x), Berat (x), Arda (x), Rahmi Can (x), Mustafa Hüseyin (xx), Serdarcan (x), Ahmet Mert (x) (Dk. 76 Ali Eren (x), Fahrettin (x), Muhammed Ali (x), Yağız Suat (x), Muhammet Selim Okur (x) (Dk. 65 İlker (xx)

GOLLER: Dk. 69 İlyas Kubilay ve Dk. 90+2 Erhan Şentürk (Yılport Samsunspor)

SARI KARTLAR: Erkam, Canberk (Yılport Samsunspor)

TFF 2’nci Lig Beyaz Grubun 14’üncü haftasında Samsunspor, kendi evinde karşılaştığı Hacettepespor’u 2-0 mağlup etti. Maç öncesi Yılport Samsunspor takım kaptanı Savaş Yılmaz, Hatay’ın Antakya ilçesindeki Avsuyu İlkokulu\'nda sınıf öğretmeni olan maçın orta hakemi Hamit Basık’a Öğretmenler Günü nedeniyle çiçek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

33’üncü dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Erhanın pasıyla buluşan Bahattinin sert şutunda kaleci topu kornere çeldi.

39’uncu dakikada topla buluşan Enesin ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla auta çıktı.

41’inci dakikada ani gelişen Samsunspor atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Bahattin\'in vuruşunda kaleci topu kornere çıkarttı.

50’nci dakikada ani gelişen Yılport Samsunspor atağında Erkamın vuruşunda top kalecide kaldı.

69\'uncu dakikada Yılport Samsunspor\'un kullandığı köşe vuruşunda topla buluşan İlyas Kubilay\'ın kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

81’inci dakikada İlyas Kubilay’ın pasıyla buluşan Enes’in kaleye çektiği şutu kaleci Burak kornere çıkarttı.

85’inci dakikada İlyas Kubilay’ın pasıyla buluşan Erhan Şentürk’ün kaleye çektiği şutu kaleci kornere çıkarttı.

90+2’nci dakikada İrfan’ın pasıyla buluşan Erhan Şentürk’ün kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-0

Yılport Samsunspor maçı 2-0 kazandı.



(FOTOĞRAFLI)