Yılmaz’ın ‘one minute’i protokolü kahkahaya boğdu

Komedyen Cem Yılmaz, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos'ta İngilizce olarak söylediği 'Bir dakika- One minute' çıkışını espri olarak kullandı. 'Ağır protokol'u kahkaya boğdu.



Erzincan'ın işgalden kurtuluşunun 91'inci yıldönümü nedeniyle 13 Şubat Spor Salonunda Cuma günü düzenlenen Zafer Gecesi, TRT 4 tarafından canlı olarak verildi. Geceyi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım , eşi Semiha Yıldırım, Vali Abdulkadir Demir ,eşi Nurtaç Demir, AKP Erzincan Milletvekili Sebahattin Karakelle, Belediye Başkanı AKP'li Mehmet Buyruk, eşi Gülser Buyruk, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin , DDY Genel Müdürü Süleyman Karaman, Başsavcı İlhan Cihaner, Adalet Komisyonu Başkanı Nuh Kalkan, vali yardımcıları ile binlerce kişi izledi.



Gecenin sürprizi ünlü komedyen Cem Yılmaz oldu. Boynuna taktığı Erzincanspor atkısı ile sahneye çıkan Cem Yılmaz 15 dakikalık sahne performansında herkesi gülmekten kırdı geçirdi. Protokolu 'ağır' bulduğu için heyecanlandığını anlatan Yılmaz, "Dediler ki gösteri ne kadar sürecek. Dedim ki 'one minute'. Demek ki 6 dakika sürecek" demesi, Bakan Yıldırım ile birlikte salondakileri güldürdü.



Erzincan'a ikinci kez geldiğini belirten Yılmaz "Buraya ulaşmamda emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza teşekkür ediyorum. Yolculuğumuz sırasında DDY'dan bir büyüğümüz, 'Keşke trenle gelseydin, biraz uzun sürüyor yolculuk ama hep akraba edinirdin' dedi. Erzincan'ın kurtulduğuna emin olmayın çünkü ben buradayım. Buradan da Erzurum'a gideceğim. Çünkü yakın yer, sırayla kurtulmuşlardır. Ama sizden bir söz almak istiyorum. Ben İstanbul'dan geliyorum. İstanbul'un kurtuluşuna da artık birini gönderirsiniz. Beni buraya getiren arkadaşlar 'çok sıkı çalıştık sana açık vermeyeceğiz' dediler. Ya 'salon nasıl' diyorum, 'abi salon yıkılıyor' diyorlar. Ya bu nasıl şaka, zaten fay hattındayız. Bu memleketimizin bir çok yerinde olan bir gerçek. Zemin kaygan ama insanlar sağlam demek ki. Erzincan'da fotoğrafçılık çok ilerlemiş, havaalanından buraya gelene kadar 40 bin kare fotoğraf çektirdim, bu açıdan fotoğrafçılık çok ilerlemiş "diye konuştu.



Cem Yılmaz , daha sonra sanatçılar Sevcan Orhan, Çağdaş ve Ebru Yaşar'la birlikte 'İntizarım sana, sana şirin Erzincan' türküsünü söylediler. Cem Yılmaz'ın türküyü söyler gibi yapmasını fark eden Ebru Yaşar "Ben böyle bir ses görmedim" dedi. Cem Yılmaz ise "İşte derler ya ben böyle bir ses duymadım. İşte o ses benim ki" diye karşılık verdi.



Cem Yılmaz, daha sonra 'ağır protokol' olarak nitelendirdiği Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Vali Abdulkadir Demir ve Belediye Başkanı Mehmet Buyruk'u da sahneye çıkardı. Bakan Yıldırım boynundaki Erzincanspor atkısını Ebru Yaşar'a hediye etti. Sanatçı ve protokole verilen plaketlerin karışması üzerine Cem Yılmaz "Sayın Valime verilecek plaket yanlışlıkla bana verilmiş. Görevi kabul ediyorum ve yarın başlıyorum" diyerek esprilerini noktaladı.



Gece Ebru Yaşar'ın söylediği parçalarla tamamlandı. Salon üzerinde asılı bulunan balonların protokolun üzerine düşmesi, vatandaşların ise bu balonları almaya çalışması sıkıntı yarattı.

